LVBP: Renato Núñez no levanta y Magallanes sufre su bajón

La temporada 2024/25 de Renato Núñez es de las mejores campañas individuales que se le ha visto a un pelotero en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El slugger magallanero estuvo sencillamente imparable, al conectar 21 cuadrangulares, para igualar el récord histórico de Alex Cabrera.

Esta campaña tan fantástica generó que el infielder de los Navegantes del Magallanes arrasara con el premio al Jugador Más Valioso de la zafra, galardón que casi recibe de manera unánime, de no ser por un solo voto. Con tantos galones encima, las expectativas sobre el toletero eran gigantescas de cara a la 2025/26, pero de momento, no se han cumplido.

Renato Núñez vive una temporada que ha sido realmente mala para sus estándares. El exgrandesligas no ha podido encontrar su mejor versión con el madero, y no solo ha tenido problemas para replicar el poder que mostró, sino que incluso le ha costado hacer contacto con la bola.

El bajón de Renato Núñez

Se suele decir que los números no mienten en el beisbol, y el caso de Renato Núñez es una buena prueba de que esto es así. En la 2024/25, el oriundo de Valencia dejó promedios sólidos de .311/.411/.700/1.111, con 21 batazos de vuelta completa y 63 carreras remolcadas. Además, fue decisivo, ya que con corredores en base bateó para .385/.500/.865/1.365, y con gente en posición anotadora para .456/.562/1.088/1.650.

Sin embargo, la 2025/26 ha sido un suplicio para el toletero, que batea actualmente para .173/.312/.293/.605, con solo par de vuelacercas y ocho carreras impulsadas en 75 turnos al bate. Además, con gente en circulación batea para .182/.275/.212/.487, y con corredores en posición de anotar para .105/.269/.158/.427, con tan solo dos inatrapables en 19 turnos en esa situación.

No cabe duda de que la mala racha de Renato Núñez ha impactado gravemente a los Navegantes del Magallanes. En la 2024/25, los eléctricos fueron la segunda mejor ofensiva del torneo, al batear para .294/.367/.459/.826. Este año, son la peor, con promedios de .236/.336/.351/.687, y luce difícil que levanten si Núñez no empieza a producir.