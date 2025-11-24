LVBP: Boston podría impulsar a Wilyer Abreu a jugar con las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

"No lo tengo claro. Tengo que hablar con el equipo y ver si me dan el permiso, para ver desde cuándo puedo jugar", comentó Wilyer Abreu hace unos días, en el marco del Juego de la Chinita, en una entrevista para 1Baseball Network, en la que le preguntaron sobre la posibilidad de verlo este año con las Águilas del Zulia.

Y es que el zuliano viene de otro año sumamente positivo en las Grandes Ligas con Boston. Dejó línea ofensiva de .247/.317/.469/.786, con 22 cuadrangulares y 69 carreras impulsadas. Además, su defensa fantástica le sirvió para ganar el segundo Guante de Oro de su carrera en Las Mayores, logrando así el back-to-back en este galardón.

Wilyer Abreu lidió con algunas lesiones durante 2025, factor que podría jugarle en contra para participar este año en la LVBP. Sin embargo, en una entrevista, el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, mencionó una encomienda que tiene pendiente el criollo, y que podría facilitar su incorporación a las Águilas del Zulia.

La razón por la que Wilyer Abreu podría jugar en Venezuela

En una entrevista para el podcast Section 10, el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, habló sobre Wilyer Abreu, a quien elogió defensivamente, pero a quien le asignó también una importante tarea para la temporada 2026: empezar a ser productivo ante los zurdos.

"Tenemos que retar a Wilyer (Abreu) a que solucione el problema de los zurdos. En nuestra división nos vamos a enfrentar a varios zurdos. Si logramos que Wilyer sea un jugador de todos los días, estaremos en una buena posición, pero debemos ser mejores ante zurdos", explicó Cora.

En pro de esta tarea, no cabe duda de que Wilyer Abreu se vería beneficiado de jugar en Venezuela y enfrentarse a lanzadores zurdos en nuestra pelota invernal, algo que sin duda podría ser sumamente beneficioso para todas las partes involucradas.