MLB: Wilyer Abreu busca superar limitaciones y consolidarse en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Wilyer Abreu es una de las gratas sorpresas de Medias Rojas de Boston en la actualidad. Es un pelotero capaz de dar un batazo largo con defensa de Guante de Oro. Sin embargo, tiene un problema grave; razón por la cual le dieron una tarea una la temporada baja 2026.

Abreu ha brillado en Red Sox desde su debut en Las Mayores. LLeva dos campañas ganando el Guante de Oro como jardinero derecho, lo que le da un plus en la alineación. A pesar de eso, Alex Cora (Manager de Boston) reconoció que el venezolano necesita mejorar en un apartado.

Cora en el podcast Section 10 donde habló de la actualidad de Medias Rojas habló sobre Abreu: "Necesitamos que batee ante los zurdos. Vamos a empujarlo para que lo logre. Necesitamos esa defensa todos los días". En ese contexto, el venezolano sabe que debe trabajar en ese aspecto.

¿Wilyer Abreu jugará con Águilas del Zulia en la LVBP 2025-26?

La realidad es que no hay nada confirmado sobre ver a Wilyer Abreu uniformado para la temporada 2025-26 con Águilas del Zulia. Sin embargo, se cree que hay una posibilidad alta de verlo jugar en Venezuela: puede mejorar su ataque contra zurdos y llegar con ritmo al spring training.

El padre de Wilyer reconoció que el jugador iba a pedir permiso para jugar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Una de las principales razones, es que su familia no ha podido verlo jugar en Estados Unidos y la mejor oportunidad es en casa con el uniforme del Zulia.

Abreu sabe lo que es jugar en Venezuela, ya lo hizo en la campaña 2017, 2018 y 2020, donde registró: 3 anotadas, 10 hits, 3 dobles, 5 impulsadas, 2 bases robadas, 2 boletos y un promedio de .200 en 17 juegos disputados. No son números superlativos, pero lo llevó a ser titular en MLB.

Wilyer Abreu y su consolidación en Medias Rojas de Boston

Wilyer Abreu se ganó un lugar en la alineación de Medias Rojas de Boston gracias a su potente defensa en los jardines. No por nada tiene dos Guantes de Oro en años consecutivos. Lo que refleja el gran desempeño que tiene el pelotero venezolano para sacar outs difíciles y en las bases con su repertorio.

Números de Wilyer Abreu en su carrera:

- 275 juegos, 848 turnos, 122 anotadas, 217 hits, 56 dobles, 2 triples, 39 jonrones, 141 impulsadas, 89 boletos, 149 ponches, 17 bases robadas, .256 promedio, .326 OBP, .465 SLG, .791 OPS