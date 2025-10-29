LVBP: Águilas del Zulia dan excelentes noticias sobre el grandeliga Wilyer Abreu

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia estarían esperando aún más piezas para su roster en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Recientemente, se dio a conocer información sobre la incorporación del grandeliga Wilyer Abreu.

El ganador del Guante de Oro en los jardines tiene dos temporadas siendo regular en Grandes Ligas y estaría cerca de llegar a la novena zuliana, para jugar su cuarta campaña en el beisbol venezolano, la primera desde la zafra 2020-2021.

Wilyer Abreu cerca de llegar al Luis Aparicio

Abreu se encuentra ante una oportunidad importante en su carrera, ya que, según lo informado en el Space La Tertulia de Jorge Urribarri, podría debutar con las Águilas del Zulia durante la primera semana de diciembre. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos, que estarán atentos a su adaptación al equipo y a cómo puede influir desde los primeros juegos de la temporada.

El regreso de este jardinero al equipo zuliano llega en un momento de reorganización dentro del roster del equipo en esta naciente campaña de LVBP. Sumado a él, en algún punto de la temporada, si llegan a un acuerdo, podría también uniformarse Jackson Chourio.

De por vida en la LVBP, Wilyer Abreu tiene 17 encuentros jugados, donde registra 10 imparables, entre ellos tres dobles. Además, acumula cinco carreras remolcadas, tres anotadas y promedio de .200.