Estos son los venezolanos finalistas al Guante de Oro 2025 (+Detalles)

No es ningún secreto que los peloteros venezolanos se han destacado por su gran defensa en las Grandes Ligas. Año tras año, su nombre aparece entre los candidatos al Guante de Oro, tanto en la Liga Americana como en la Nacional, mostrando que el talento defensivo del país sigue vigente.
Venezuela se ha consolidado como una verdadera cuna de grandes peloteros. Muchos se han hecho notar no solo con el bate, sino también con el guante. Tradicionalmente, los campocortos venezolanos han sido referentes en la defensa, pero hoy también comienzan a brillar los receptores, quienes están marcando la pauta y posicionándose entre los mejores de la Gran Carpa.
Venezolanos rumbo al Guante de Oro 2025
Con la temporada 2025 llegando a su fin, Rawlings Baseball, la marca que patrocina el Guante de Oro, anunció los finalistas por posición para el premio. Como era de esperarse, los jugadores venezolanos siguen dejando su huella, con presencia destacada en ambos circuitos y demostrando que su legado defensivo continúa más fuerte que nunca.
Liga Americana
Receptor
Carlos Narváez - Medias Rojas de Boston
Segunda base
- Luis Rengifo - Angelinos de Anaheim
- Andrés Giménez - Azulejos de Toronto
Tercera base
- Maikel García - Reales de Kansas City
Right Field
- Wilyer Abreu - Medias Rojas de Boston
Liga Nacional
Receptor
- Luis Torrens - Mets de Nueva York