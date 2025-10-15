MLB

Estos son los venezolanos finalistas al Guante de Oro 2025 (+Detalles)

Venezuela año tras año sigue demostrando que es referencia en el ámbito defensivo en el beisbol

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 10:48 am
Foto: Cortesía
No es ningún secreto que los peloteros venezolanos se han destacado por su gran defensa en las Grandes Ligas. Año tras año, su nombre aparece entre los candidatos al Guante de Oro, tanto en la Liga Americana como en la Nacional, mostrando que el talento defensivo del país sigue vigente.

Venezuela se ha consolidado como una verdadera cuna de grandes peloteros. Muchos se han hecho notar no solo con el bate, sino también con el guante. Tradicionalmente, los campocortos venezolanos han sido referentes en la defensa, pero hoy también comienzan a brillar los receptores, quienes están marcando la pauta y posicionándose entre los mejores de la Gran Carpa.

Venezolanos rumbo al Guante de Oro 2025

Con la temporada 2025 llegando a su fin, Rawlings Baseball, la marca que patrocina el Guante de Oro, anunció los finalistas por posición para el premio. Como era de esperarse, los jugadores venezolanos siguen dejando su huella, con presencia destacada en ambos circuitos y demostrando que su legado defensivo continúa más fuerte que nunca.

Liga Americana

Receptor

  • Carlos Narváez - Medias Rojas de Boston

Segunda base

  • Luis Rengifo - Angelinos de Anaheim
  • Andrés Giménez - Azulejos de Toronto

Tercera base

  • Maikel García - Reales de Kansas City

Right Field

  • Wilyer Abreu - Medias Rojas de Boston

Liga Nacional

Receptor

  • Luis Torrens - Mets de Nueva York 

 

 

 

Beisbol