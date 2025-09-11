Maikel García sigue dando motivos para ser el mejor tercera base de 2025 (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Reales de Kansas City siguen aferrados a sus posibilidades de lograr un cupo en el comodín de la Liga Americana, y este miércoles 10 de septiembre lograron justamente impulsar sus esperanzas, al derrotar a los Guardianes de Cleveland por la mínima, con una gran actuación de una pieza que cada vez gana más importancia: Maikel García.

El infielder venezolano vive una temporada que ha sido realmente espectacular para él en todo sentido, especialmente en el lado ofensivo, y en el compromiso del miércoles logró ser sumamente productivo nuevamente, al conectar par de imparables en sus cuatro turnos al bate.

De esta manera, Maikel García no solo fue clave para darle el triunfo a su equipo, sino que también sigue agregándole argumentos a su caso para ser el mejor tercera base de la temporada 2025, como bien refleja su liderato en una importante estadística.

Maikel García, líder en hits

Con su par de inatrapables en el triunfo ante los Guardianes de Cleveland, Maikel García llegó a los 156 hits en la temporada 2025, siendo el líder actual entre los antesalistas, al superar los 155 imparables que tiene Manny Machado, de los Padres de San Diego.

"El Barrendero" es también el tercera base con mejor promedio al bate (.292), y además es segundo en OBP (.355), en WAR (5.1) y en bases robadas (22). Sin duda, tiene números que demuestran que ha dado un salto importante en su rendimiento, y de mantenerse así, muy pronto alcanzará el estatus de superestrella en el beisbol estadounidense.