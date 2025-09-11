MLB

El peculiar hito que puede protagonizar Kyle Schwarber y Cal Raleigh (+Dato)

El receptor de Marineros y el jardinero de Phillies pelean por el liderato de jonrones

Por Ricardo Rodríguez
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 09:52 am
Cal Raleigh. Foto: Cortesía
Aunque la lucha por ser quien conecte más cuadrangulares este 2025 continúe, hay una peculiaridad que poseen los líderes de este departamento en Grandes Ligas.

Cal Raleigh (Marineros de Seattle) posee ventaja en esta carrera, gracias a sus 53 vuelacercas en 143 compromisos, mientras que Kyle Schwarber (Phillies de Filadelfia) le sigue de cerca con 50 bambinazos en 146 jornadas.

Si bien ambos han exhibido su poder sin mayores inconvenientes, ambos poseen promedios de .241. De hecho, no es coincidencia que sean el quinto (Schwarber con 171) y sexto (Raleigh con 169) bateador con más ponches en lo que va de año.

Algo inédito en MLB

Lo más llamativo de su rendimiento ofensivo reside en ese contraste, entre las veces que han fallado en la caja de bateo y aquellas ocasiones en que pueden sacar la bola del parque.

De hecho, estas cifras podrían permitirles hacer historia. Nunca antes algún jugador de Major League Baseball (MLB) ha conectado 50 o más jonrones promediando menos de .260 con el madero.

Incluso, Shohei Ohtani que ocupa la tercera posición en este apartado estadístico, posee average de .280 y acumula 48 cuadrangulares.

La pasada campaña, el propio toletero nipón y Aaron Judge fueron los únicos jugadores con más de cinco decenas de vuelacercas (54 y 58).

Ambos, exhibieron promedio de bateo de .310 y .322 respectivamente. Asimismo, Judge se ponchó en 171 ocasiones en los 158 duelos que disputó esa campaña, mientras que Ohtani fue abanicado en 162 oportunidades.

