Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 11 de septiembre

Se aproxima una jornada corta, pero emocionante en la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Jesús Luzardo será el único lanzador venezolano pautado como abridor para la cartelera de este jueves con los Phillies de Philadelphia.

El zurdo tendrá la misión de despedir una serie de tres compromisos contra los Mets de Nuev York, que son los máximos perseguidores de los Filis en la lucha por el banderín en la División Este de la Liga Nacional. El serpentinero buscará su decimocuarto lauro en la vigente campaña de MLB y la oportunidad de extender el dominio de su equipo en su grupo.

Luzardo ha estado notable en sus últimas subidas al morrito con récord de cuatro triunfos y un revés en siete aperturas. Además de eso, el criollo tuviera vivir un momento memorable en esta recta final de la temporada, ya que se encuentra a solo 10 ponches de alcanzar los 200 chocolates en el año, cifra que lograría por segunda vez en su trayectoria en Las Mayores.

Jesús Luzardo vs New York Mets

El serpentinero retará a los Mest de Nueva York, equipo que históricamente le ha ido bien cuando los tiene de frente. El venezolano cuenta con marca de cinco victorias y dos reveses, 60 ponches y 3.09 de efectividad en 10 apariciones en el morrito.

'Baby Jesus' se ha consolidado como uno de los mejores abridores de la rotación de Philadelphia y destaca entre los principales ente los lanzadores criollos en la presente temporada de las Grandes Ligas. El zurdo atraviesa por el mejor desempeño de por vida con marca de 13 triunfos y seis caídas, WHIP de 1.29, 190 abanicados y una efectividad de 161.2 entradas laboradas.