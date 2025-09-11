Juegos para hoy en la MLB: 11 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una extraordinaria jornada efectuada este miércoles, en la cual se conoció el retiro del bien recordado campeón de Serie Mundial con Cachorros de Chicago (2016) Anthony Rizzo, la acción en el "Big Show" no se detiene y por lo tanto, te mostraremos los desafíos pautados en este jueves, 11 de septiembre.

En esta ocasión, un solo brazo tendrá que subir al morrito, para representar al tricolor nacional y se trata del zurdo Jesús Luzardo, quien buscará su lauro número 14 de la campaña.

Juegos para hoy en la MLB:

- Piratas de Pittsburgh vs Orioles de Baltimore 1:05pm

- Rays de Tampa Bay vs Medias Blancas de Chicago 2:10pm

- Astros de Houston vs Azulejos de Toronto 3:07pm

- Nacionales de Washington vs Marlins de Miami 6:40pm

- Tigres de Detroit vs Yankees de Nueva York 7:05pm

- Reales de Kansas City vs Guardianes de Cleveland 7:15pm

- Mets de Nueva York (David Peterson) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 7:15pm

- Angelinos de Anaheim vs Marineros de Seattle 9:40pm

- Rockies de Colorado vs Padres de San Diego 9:40pm.