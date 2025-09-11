Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de la gran carpa se llevó a cabo en este "ombligo" de semana y ante los recientes resultados, hay que repasar cómo marcha la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Lo cierto, es que no hubo ningún cambio llamativo. Sin embargo, la división que luce con mayor paridad actualmente es la del Oeste en el joven circuito, donde los Rangers de Texas vienen con un gran remate al final.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (86-60)

Mets de Nueva York (76-70)

Marlins de Miami (67-79)

Bravos de Atlanta (65-81)

Nacionales de Washington (60-85)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (89-58)

Cachorros de Chicago (83-63)

Rojos de Cincinnati (74-72)

Cardenales de San Luis (72-75)

Piratas de Pittsburgh (64-82)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (82-64)

Padres de San Diego (79-67)

Gigantes de San Francisco (74-72)

Cascabeles de Arizona (73-74)

Rockies de Colorado (40-106)

Comodín en la Liga Nacional:

Cachorros de Chicago (+7)

Padres de San Diego (+3)

Mets de Nueva York -

Gigantes de San Francisco 2

Rojos de Cincinnati 2.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (83-62)

Yankees de Nueva York (80-65)

Medias Rojas de Boston (81-66)

Rays de Tampa Bay (72-73)

Orioles de Baltimore (68-77)

División Central

Tigres de Detroit (84-62)

Guardianes de Cleveland (74-71)

Reales de Kansas City (74-72)

Mellizos de Minnesota (64-82)

Medias Blancas de Chicago (56-90)

División Oeste

Astros de Houston (79-67)

Marineros de Seattle (78-68)

Rangers de Texas (77-70)

Angelinos de Los Ángeles (69-77)

Atléticos (69-80).

Comodín en la Liga Americana: