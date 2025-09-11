¿Cerca de volver? Asi va la evolución de Oswaldo Cabrera

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los venezolanos que ha estado ausente durante casi toda esta temporada motivado a una grave lesión, es el utility de los Yankees de Nueva York Oswaldo Cabrera. Sin embargo, el joven criollo quiere volver a la acción cuanto antes y dio detalles sobre cómo va su proceso de recuperación.

El "Chamo Maravilla" fue añadido a la lista de lesionados el pasado 13 de mayo, después de un mal deslizamiento en el home plate, que concluyó en una fractura de su pie.

Esto dice Oswaldo Cabrera sobre su evolución:

"Estoy contento porque al paso que vamos, vamos bien y obviamente hay que seguir mejorando, para volver más fuerte", destacó inicialmente Cabrera en una entrevista con el medio Zona Deportiva.

No obstante, dejo claro que a pesar de que ya puede hacer ciertas cosas básicas del juego, aún no hay un tiempo definido o incluso aproximado, para su regreso a la acción, debido a que todo depende de cómo siga evolucionando su cartílago.

"El cartílago es lo que toma un mayor proceso. Después de eso todo está bien: el hueso están bien, los tendones también, los ligamentos. Todo está super bien, hay que seguir pasito a pasito", añadió el utility de 26 años.

"Estamos más cerca (de volver) que ayer", indicó Oswaldo, antes de concluir enviando un saludo a sus seguidores y decir que se siente orgulloso de representar a Venezuela, con una gorra que tenía la bandera tricolor a un costado.