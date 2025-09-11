MLB: Carlos Correa se una a selecta lista de boricuas (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Astros de Houston, Carlos Correa, conectó este miércoles su jonrón número 200 en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los campocortos más prolíficos nacidos en Puerto Rico. El batazo histórico se produjo en el Rogers Centre ante los Azulejos de Toronto

Con este cuadrangular, Correa se une a un selecto grupo de campocortos boricuas que han alcanzado los 200 jonrones en MLB, junto a Francisco Lindor y José Valentín. Lo más notable es que todos ellos han disputado al menos el 50% de sus juegos en la posición de shortstop.

En la parte alta de la sexta entrada, con cuenta de 1-1 ante José Berríos, y el boricua no perdonó: conectó un estacazo de 393 pies por el jardín izquierdo, con velocidad de salida de 110 millas por hora.

Este fue el jonrón número 13 de la temporada para Correa, quien atraviesa un sólido año ofensivo tras su regreso a Houston. En su undécima campaña en MLB, el campocorto acumula más de 1.280 hits, 721 carreras impulsadas y un promedio vitalicio de .275.