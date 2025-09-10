MLB: Carlos Correa dispara jonrón y se acerca a esta cifra redonda (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa, conectó este martes el jonrón 199 der su carrera y el décimo segundo (12) de la temporada en el enfrentamiento ante los Azulejos de Toronto. Compromiso que se llevó a cabo en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense.

Este es el segundo jonrón del antesalista en los últimos siete juegos y el quinto desde que fue cambiado de Minnesota a los siderales.

El batazo de Carlos Correa

En la parte alta de la primera entrada, Correa hizo acto de presencia en el homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Shane Bieber. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con dos outs en la pizarra, corredor en la antesala y en cuenta completa: tres bolas dos strikes; Bieber dejó un slider de unas 86 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento al que Correa no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Carlos Correa tuvo una velocidad de salida de 106.5 millas por hora y recorrió 417 pies de distancia.

Los números

Carlos Correa se encuentra en su décima primera (11) campaña en Las Mayores, siete de ellas con el conjunto de Houston. El infielder tiene un promedio vitalicio de .275, con 1281 incogibles, 199 jonrones y 721 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .275/.326/.400 (Avg/Obp/Slg); en 477 apariciones al bate, el jugador boricua ha conectado 131 incogibles, 12 cuadrangulares, anotado 57 e impulsado 49. Ha recibido 37 boletos y se ha ponchado en 98 oportunidades.