José Ramírez se acerca a esta cifra de jonrones por cuarta vez en su carrera (+Video)

El jugador estrella de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, despachó este martes su vigésimo octavo (28) cuadrangular de la campaña 2025 en el encuentro ante los Reales de Kansas City. Encuentro que se llevó a cabo en el Progressive Field, casa del conjunto de Ohio.

Este sería su segundo jonrón de los últimos siete encuentros. Ramírez se puso a dos cuadrangulares de alcanzar los 30 por cuarta campaña en su carrera y segunda de manera consecutiva.

El batazo de José Ramírez

En la parte baja de la primera entrada, el antesalista dominicano se presentó al homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Noah Cameron. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con dos out en la pizarra y en cuenta de una mala una buena, Cameron tiró una recta de unas 94 millas por hora en la zona interna del homeplate, lanzamiento que Ramírez no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de José Ramírez tuvo una velocidad de salida de 105.4 millas por hora y recorrió 380 pies de distancia.

Sus números

José Ramírez se encuentra en su décima tercera temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Cleveland. El antesalista tiene un promedio vitalicio de .280, con 1650 hits, 283 jonrones y 940 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .286/.359/.510 (Avg/Obp/Slg); en 525 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 150 imparables, 28 cuadrangulares, anotado 91 e impulsado 76. Ha recibido 56 boletos y se ha ponchado en 64 ocasiones.