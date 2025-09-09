MLB: Mets recuperan a este dominicano tras larga estadía en lista de lesionados (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Después de casi cinco meses fuera de acción, el jardinero central José Siri ha sido activado por los Mets de Nueva York desde la lista de lesionados de 60 días. El dominicano sufrió una fractura en la tibia izquierda a mediados de abril, lo que lo mantuvo alejado del terreno durante gran parte de la temporada.

Siri podría tener oportunidades ante pitchers zurdos

Con Tyrone Taylor aún en la lista de lesionados, Siri podría asumir un rol importante en el lineup cuando los Mets enfrenten a lanzadores zurdos. Aunque su rendimiento previo a la lesión fue limitado (apenas conectó un hit en 20 turnos al bate en 10 juegos), el cuerpo técnico confía en su velocidad, alcance defensivo y potencial ofensivo para aportar en momentos clave.

Rehabilitación en Triple A

Durante su asignación de rehabilitación con el equipo Triple A de Syracuse, Siri mostró señales de recuperación. En ocho juegos, bateó de 26-7, incluyendo un cuadrangular, aunque acumuló 10 ponches sin recibir boletos. Su promedio de bateo fue de .269, con un slugging de .462, cifras que sugieren una mejora respecto a su inicio de temporada.

¿Podrá mantenerse en el roster tras el regreso de Taylor?

La permanencia de José Siri en el roster activo dependerá de su rendimiento en los próximos encuentros y del estado físico de Tyrone Taylor. Si bien su perfil defensivo lo convierte en una opción atractiva para los Mets, la competencia interna y la necesidad de producción ofensiva podrían condicionar su continuidad.