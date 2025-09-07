Mets de Carlos Mendoza y sus dos perseguidores para el último comodín de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York siguen aferrados a la lucha por la postemporada en la Liga Nacional, aunque con un margen muy ajustado. El equipo mantiene el último puesto de los comodines, una posición que todavía le permite soñar con octubre, pero que lo obliga a no ceder terreno en las semanas finales de la temporada regular.

Actualmente, los Mets se encuentran a 4 juegos de distancia de los Giants de San Francisco y a 4.5 de los Diamondbacks de Arizona, rivales directos que también buscan consolidarse en la zona de clasificación. La batalla por los comodines se ha convertido en una de las más reñidas dentro de la MLB, con varios equipos en un rango muy estrecho de victorias y derrotas.

Nueva York ha tenido una campaña de altibajos, marcada por rachas inconsistentes en su pitcheo y una ofensiva que, en ocasiones, no ha logrado responder en momentos clave. Sin embargo, figuras como Pete Alonso y Francisco Lindor siguen siendo determinantes para mantener al club en la pelea. El cuerpo técnico ha insistido en que la clave está en encadenar triunfos consecutivos que den estabilidad al cierre de calendario.

El calendario no ofrece respiro, con series ante rivales que también aspiran a la postemporada. Eso convierte cada partido en una final anticipada para los Mets, que deberán encontrar regularidad si quieren evitar quedarse cortos en la recta final.

Con un margen tan apretado, el desempeño de los Mets en septiembre será decisivo. La lucha por los comodines en la MLB no da lugar a errores, y Nueva York sabe que cualquier tropiezo puede significar el adiós prematuro a sus aspiraciones de playoffs.