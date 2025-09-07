MLB: Gleyber Torres está muy cerca de llegar a esta cifra redonda en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los mejores movimientos que realizaron los Tigres de Detroit para esta temporada 2025 de la Major League Baseball fue la contratación del segunda base venezolano Gleyber Torres. Su talento, jerarquía y adaptación a esta organización le han ayudado a reencontrarse con su mejor versión y así los números lo respaldan.

El pelotero de 28 años se fue de 3-2 con tres remolcadas, una anotada y un boleto, en el compromiso del pasado sábado 6 de septiembre, en el que fue una de las claves de su equipo para una nueva victoria en esta temporada ante los Chicago White Sox.

Gracias a esta destacada actuación ofensiva, el criollo alcanzó los 990 imparables en su carrera dentro de las Grandes Ligas. Estos registros no solo lo posicionan en históricas listas entre los toleteros nacidos en Venezuela, sino que demuestran toda su calidad al más alto nivel.

Gleyber Torres – Tigres de Detroit

Torres se ha consolidado como uno de los bates más confiables en la alineación de Detroit. Su capacidad para conectar en momentos claves, junto con su versatilidad defensiva, lo convierten en una pieza de valor para su cuerpo técnico.

Además, esto es una clara mejoría en comparación con otras temporadas en las que presentó diversos problemas de producción. Pero en este 2025 con una nueva franquicia, se ha visto más cómodo a la hora de batear y su rendimiento le valió para ser seleccionado al Juego de las Estrellas.

Finalmente, todo parece indicar que, faltando pocas semanas para terminar la ronda regular, Gleyber Torres puede conquistar esta cifra redonda de los 1.000 hits y cerrar por todo lo alto este año en el mejor béisbol del mundo.