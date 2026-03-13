Los Blue Jays en alerta: José Berríos será evaluado por inflamación en el codo

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El lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, José Berríos, tiene programada una visita con el Dr. Keith Meister el próximo martes para evaluar la persistente inflamación en su codo derecho. La noticia fue confirmada este viernes por el mánager del equipo, John Schneider, según reportes de Keegan Matheson de MLB.com.

Berríos se sometió recientemente a una resonancia magnética que reveló la presencia de dicha inflamación. Este problema físico ya había tenido repercusiones inmediatas, pues se le impidió lanzar con la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol luego de que su seguro médico fuera denegado por los riesgos asociados a su condición.

Un panorama incierto pero optimista

A pesar de la preocupación que genera cualquier molestia en el brazo de lanzar, la gravedad de la inflamación aún no se ha determinado por completo. Schneider comentó el jueves que el "Máquina" se siente bien físicamente y que, por el momento, el plan del jugador es seguir lanzando, a la espera de lo que dicte la evaluación del especialista en Texas.

Cabe destacar que una inflamación similar dejó a Berríos fuera de acción en el tramo final de la temporada 2025, obligándolo a ausentarse durante toda la postemporada. Sin embargo, el cuerpo técnico de Toronto ha enfatizado que este episodio actual se siente "diferente" al anterior, lo que mantiene una pequeña luz de esperanza en el campamento de los Blue Jays.

La durabilidad de un as en jaque

Antes de los inconvenientes físicos sufridos el año pasado, el lanzador de 31 años se había consolidado como uno de los abridores más resistentes y confiables de todas las Grandes Ligas. Desde la temporada 2018, Berríos había logrado completar cada una de sus campañas sin ausencias prolongadas, siendo un pilar fundamental en la rotación de sus equipos.

Profundidad en la rotación de Toronto

Si los resultados médicos obligan a Berríos a iniciar la temporada en la lista de lesionados, se uniría a Shane Bieber como la segunda baja sensible en el staff de abridores titulares de Toronto. Ante este escenario, la organización canadiense tendrá que apoyarse en su profundidad, contando con brazos como Kevin Gausman, Dylan Cease, Cody Ponce, Trey Yesavage, Eric Lauer y el experimentado Max Scherzer para cubrir los huecos en el inicio del calendario.