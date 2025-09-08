MLB: José Ramírez alcanza un hito silencioso entre los grandes de Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez es uno de los grandes talentos que ha pasado por Guardianes de Cleveland. El dominicano desde su debut se ha encargado de construir un legado a base de su talento superlativo; en una franquicia con grandes estrellas, él está inmortalizándose con una marca legendaria.

Ramírez con un triple productor contra Rays de Tampa Bay, registró su impulsada 938 de su carrera. Superando a Jim Thome en el 2do lugar histórico de Guardianes en carreras impulsadas. Solo queda superar a Earl Averill con 1.084 remolcadas; el dominicano es parte de la historia de Cleveland.

En una organización plagada de leyendas como: Omar Vizquel, Kenny Lofton y Manny Ramírez. El tercera base dominicano se ha encargado de inmortalizarse en la historia de Guardianes. No es solo su narrativa deportiva lo que lo hace especial, es el talento y la consistencia lo que lo ha llevado a ser leyenda.

¿Qué otras marcas persigue José Ramírez en Guardianes de Cleveland?

José Ramírez no solo se puso como meta ser el segundo con más impulsadas en la historia de Guardianes de Cleveland en 2025. De hecho, está detrás de 4 marcas que lo colocarían en el top 3 de registros históricos de la franquicia, dejando claro la narrativa que quiere manejar hasta el final de su carrera.

Marcas históricas de Guardianes que persigue José Ramírez en 2025

Turnos al bate: Está a 14 turnos de superar a Earl Averill (5.909) como el #2 en ese apartado en Guardianes

Apariciones en el plato: Está a 33 apariciones de superar a Nap Lajoie (6.705) como el #3 en ese apartado en Guardianes

Extrabases: Está a 9 extrabases de superar a Earl Averill (724) como el #1 en ese apartado en Guardianes

Fly de Sacrificio: Está a 6 fly de sacrificios de superar a Omar Vizquel (62) como el #1 en ese apartado en Guardianes

Números de José Ramírez en su carrera en Grandes Ligas

Si hablamos de un hombre club moderno en Grandes Ligas, podemos nombrar a José Ramírez. Hubiese recibido mejores ofertas y competido en equipos contendientes al título; pero el dominicano decidió mantenerse en la organización que le dio la oportunidad de jugar a lo que más le gusta y les ha pagado con rendimiento.

Números de Ramírez en su carrera:

- 13 temporadas, 1.589 juegos, 5.896 turnos, 986 anotadas, 1.647 hits, 391 dobles, 43 triples, 282 jonrones, 938 impulsadas, 280 bases robadas, 655 boletos, 792 ponches, .279 promedio, .353 OBP, .504 SLG, 856 OPS.