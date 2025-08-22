MLB: José Ramírez hace historia y supera a Eddie Murray en este departamento

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un bateador que, sin tener los reflectores a su alrededor, se ha encargado de convertirse en una de las estrellas más importantes de las Grandes Ligas en los últimos años, El tercera base de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, no ha parado de producir en este 2025 y ya tiene una nueva hazaña ofensiva que puede agregar a sus credenciales.

El pelotero de 32 años alcanzó 710 extrabases en su carrera para de esta manera superar al miembro del Salón de la Fama Eddie Murray (709) por la tercera mayor cantidad de extrabases para un bateador ambidiestro antes de cumplir 33 años, desde 1901, respectivamente.

Por lo tanto, este impresionante récord pone al dominicano en una lista selecta de grandes nombres de la historia de la Major League Baseball, junto a otros dos referentes ambidiestros, como es el caso del legendario Mickey Mantle, quien ostenta 812 extrabases, y Mark Teixeira, que le sigue de cerca con 711.

José Ramírez, un bateador élite en MLB

Este es un nuevo registro que resalta aún más la carrera de Ramírez al más alto nivel y que continúa deslumbrando a todos sus fanáticos. Su versatilidad como bateador en ambos lados del plato le ha permitido adaptarse a diferentes situaciones de juego y establecerse en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

En lo que va de la zafra 2025, ha jugado un total de 123 compromisos, 464 turnos al bate, 81 carreras anotadas, 135 imparables, 23 dobles, dos triples, 26 cuadrangulares, 66 remolcadas, 36 bases robadas, 52 boletos y promedio de bateo en .281.

Finalmente, este logro de José Ramírez no solo es una muestra de su talento, sino también de toda la dedicación que refleja en la caja de bateo, y tiene todo en sus manos para seguir aumentando estos batazos de extrabases en el mejor béisbol del mundo.