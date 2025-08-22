MLB: ¿Es el relevo de Medias Rojas de Boston el mejor de Liga Americana?

Medias Rojas de Boston ha tenido una temporada irregular a lo largo de este 2025 de Grandes Ligas. Los de Alex Cora han intercalado buenas y malas series. Sin embargo, el único punto que se ha mantenido regular es el relevo. ¿Este es el bullpen más confiable del circuito?
NOTAS RELACIONADAS
La respuesta es clara: sí, el relevo de Red Sox es la mejor de Liga Americana. Su efectividad es de 3.43, registrando buenas actuaciones a lo largo de la temporada 2025 de Las Mayores. En un año irregular, el bullpen de Boston ha sido excepcional ir con buen pie a octubre.
El equipo fundamental del relevo de Medias Rojas son: Whitlock, Weissert, Chapman, Bernardino, Wilson, Slaten, Kelly, Hicks y Matz. Estos peloteros han liderado al equipo en ocasiones desde la 4ta entrada en adelante; ya que el pitcheo abridor se portó muy irregular a lo largo del año.
Números de los relevistas de Medias Rojas de Boston en 2025
Los brazos de Aroldis Chapman, Garrett Whitlock entre otros han construido una muralla silenciosa. A partir de la 7ma entrada en adelante, el equipo parece mantener el control de los bateadores y han logrado resultados positivos en todo el 2025.
Números de los relevistas en 2025
- Aroldis Chapman: 54 juegos, 4-2, 1.10 ERA, 23 salvados, 49.0 entradas, 6 carreras limpias, 69 ponches, 0.71 WHIP
- Garrett Whitlock: 50 juegos, 5-3, 2.76 ERA, 58.1 entradas, 18 carreras limpias, 69 ponches, 1.13 WHIP
- Greg Weissert: 58 juegos, 5-4, 3.00 ERA, 54.0 entradas, 18 carreras limpias, 40 ponches, 1.17 WHIP
- Brennan Bernardino: 47 juegos, 4-2, 3.14 ERA, 15 carreras limpias, 34 ponches, 1.23 WHIP
- Justin Wilson: 48 juegos, 3-1, 2.79 ERA, 38.2 entadas, 12 carreras limpias, 43 ponches, 1.42 WHIP
- Justin Slaten: 24 juegos, 1-4, 3.47 ERAm 23.1 entradas, 9 carreras limpias, 16 ponches, 0.90 WHIP
- Zack Kelly: 17 juegos, 1-3, 5.56 ERA, 22.2 entradas, 14 carreras limpias, 25 ponches, 1.46 WHIP
- Jordan Hicks: 16 juegos, 0-2, 6.60 ERA, 16.1 entradas, 11 carreras limpias, 14 ponches, 1.67 WHIP