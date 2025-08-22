MLB: ¿Es el relevo de Medias Rojas de Boston el mejor de Liga Americana?

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston ha tenido una temporada irregular a lo largo de este 2025 de Grandes Ligas. Los de Alex Cora han intercalado buenas y malas series. Sin embargo, el único punto que se ha mantenido regular es el relevo. ¿Este es el bullpen más confiable del circuito?

La respuesta es clara: sí, el relevo de Red Sox es la mejor de Liga Americana. Su efectividad es de 3.43, registrando buenas actuaciones a lo largo de la temporada 2025 de Las Mayores. En un año irregular, el bullpen de Boston ha sido excepcional ir con buen pie a octubre.

El equipo fundamental del relevo de Medias Rojas son: Whitlock, Weissert, Chapman, Bernardino, Wilson, Slaten, Kelly, Hicks y Matz. Estos peloteros han liderado al equipo en ocasiones desde la 4ta entrada en adelante; ya que el pitcheo abridor se portó muy irregular a lo largo del año.

Números de los relevistas de Medias Rojas de Boston en 2025

Los brazos de Aroldis Chapman, Garrett Whitlock entre otros han construido una muralla silenciosa. A partir de la 7ma entrada en adelante, el equipo parece mantener el control de los bateadores y han logrado resultados positivos en todo el 2025.

