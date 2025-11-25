La controversial respuesta de la presidenta de México sobre la “trampa” en Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

En medio del tsunami mediático por la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso de las acusaciones más explosivas.

En una reciente rueda de prensa, la primera mandataria mexicana fue abordada acerca del escándalo que rodea al máximo certamen, el cual acusan de tener poca transparencia y nexos con el gobierno azteca.

La respuesta de la presidenta mexicana

Al ser cuestionada por periodistas sobre si su administración interfirió en el certamen, Sheinbaum no dudó: “Ay, es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas”, dijo.

Con tono irónico y una sonrisa, la presidenta descartó por completo la idea de que hubiera algún tipo de compra del concurso por parte del Estado para generar distracción política.

No obstante, dicha respuesta generó controversia en redes sociales, donde apuntan que, Sheinbaum se puso nerviosa al ser cuestionada por este escándalo que parece picarse y extenderse en la opinión pública.

La felicitación a Fátima Bosch

A pesar de las acusaciones, Sheinbaum también dedicó palabras de reconocimiento a Fátima Bosch. Destacó su “mérito” y alabó que la joven haya “levantado la voz en un momento en donde trataron de minimizarla”.

“Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda haber o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo. Ella, además de tener su mérito, siempre levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizar”, destacó.

Para la mandataria, más allá del brillo de la corona, lo importante es el ejemplo de empoderamiento que deja una Miss que no se calla.