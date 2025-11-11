Presidenta de México asegura que su país esta listo para el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó categóricamente que, a 213 días del partido inaugural, el país se encuentra plenamente preparado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Al ser coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, México se convertirá en la primera nación en la historia del fútbol en ser sede de la máxima fiesta deportiva por tercera ocasión, tras los mundiales de 1970 y 1986.

En su declaración, Sheinbaum resaltó que el evento no solo es una celebración deportiva, sino una oportunidad histórica para compartir con el mundo la vasta cultura mexicana y el momento de transformación que vive el país, anticipando la llegada de unos 5.5 millones de turistas y destacando la relevancia de que el Estadio Azteca sea el único recinto en acoger tres inauguraciones mundialistas.