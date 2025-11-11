Mundial 2026

Presidenta de México asegura que su país esta listo para el Mundial

Por

Meridiano

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 01:28 pm

La mandamás mexicana que ha estado en medio de la polémica habló sobre el estatus de su país para la Copa del Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó categóricamente que, a 213 días del partido inaugural, el país se encuentra plenamente preparado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Al ser coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, México se convertirá en la primera nación en la historia del fútbol en ser sede de la máxima fiesta deportiva por tercera ocasión, tras los mundiales de 1970 y 1986.

En su declaración, Sheinbaum resaltó que el evento no solo es una celebración deportiva, sino una oportunidad histórica para compartir con el mundo la vasta cultura mexicana y el momento de transformación que vive el país, anticipando la llegada de unos 5.5 millones de turistas y destacando la relevancia de que el Estadio Azteca sea el único recinto en acoger tres inauguraciones mundialistas.

Martes 11 de Noviembre de 2025
