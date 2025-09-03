¡Inauguración de lujo! Portugal y México estrenarán remozado Estadio Azteca

Suscríbete a nuestros canales

Diversas fuentes mexicanas informaron que la reinauguración del Estadio Azteca, que se mantiene en remodelación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, será en marzo con un amistoso para el recuerdo.

Este miércoles, específicamente la cadena FOX Sports reportó que la selección de México estaría recibiendo en este mítico recinto a Portugal, en marzo de 2026.

Dicho partido, abrirá las puertas nuevamente de esta histórica sede justo antes de que se efectúe allí el torneo de repechaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Un aliciente especial

La posible presencia del astro lusitano, Cristiano Ronaldo, sería un ingrediente especial para lo que significa este partido. Ya que sería la primera vez que ambos equipos se cruzan en suelo mexicano.

Cabe destacar que, desde 2017, estas dos oncenas no se ven las caras. En esa oportunidad, se cruzaron dos veces en la Copa Confederaciones de la FIFA, en la previa al Mundial de Rusia 2018.

Primero, fueron rivales en Fase de Grupos, igualando 2-2; mientras que se midieron por la medalla de bronce en un duelo definido en tiempo extra, ganado 2-1 por el cuadro europeo.