Messi vs Cristiano: ¿Cuál es la camiseta más costosa? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La eterna rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ahora tiene un nuevo capítulo, y no se juega dentro de la cancha, sino en las tiendas oficiales. Mientras que la camiseta del argentino en el Inter Miami alcanza un precio de $194.99 dólares, la del portugués en el Al-Nassr se consigue por apenas $105.99, lo que marca una diferencia de $89 dólares.

Esta brecha no solo sorprende a los fanáticos, sino que también refleja cómo cada club entiende el valor comercial de sus máximas estrellas.

Lionel Messi e Inter Miami: lujo y exclusividad a precio premium

La camiseta auténtica de Lionel Messi con Inter Miami, ya sea en su versión “Third” azul o en ediciones como “Euforia”—inspirada en el futuro del club y disponible en rosa vivaz— alcanza un precio premium en torno a los $195. Algunos modelos oficiales confirman un valor de venta de $194.99.

La edición “Euforia” para la temporada 2025 cuesta alrededor de $129.99, aunque esto se refiere a una versión más accesible, no necesariamente la auténtica con detalles exclusivos. En cualquier caso, el precio más mencionado para la auténtica con nombre y número, tanto en el sitio oficial como en outlets reconocidos, es de $194.99.

Este precio elevado se justifica desde varias perspectivas:

Marca global: Messi sigue siendo uno de los futbolistas más icónicos del planeta, lo que le concede un valor simbólico y comercial superior.

Exclusividad: La versión de jugador auténtica tiene tejidos de mayor calidad, ajuste más técnico y detalles estéticos superiores.

Demanda y narrativa: La “Messimanía” ha generado una fuerte demanda, apoyada por campañas que destacan la historia y la llegada del campeón del mundo.

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr: accesibilidad en tiempos de ola de popularidad

Por su parte, la camiseta de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr presenta un precio considerablemente más bajo si se compara con la de Messi: $105.99. Aunque en Arabia Saudita el valor ronda los 299 riyales saudíes, equivalentes a unos $80 para la versión básica sin personalizar, la cifra de $105.99 corresponde a versiones ligeramente más elaboradas, o a opciones fuera del canal oficial, como plataformas minoristas internacionales o precios ajustados después de impuestos y envío.

Hay varias razones plausibles para este precio:

Estrategia local: El Al-Nassr podría buscar ampliar su base de aficionados locales o regionales mediante precios más asequibles.

Política de mercado saudí: Los precios en riyales saudíes reflejan un posicionamiento distinto, con demanda fuerte pero estructuras de costo y distribución diferentes.

Adaptación de producto: Las versiones más económicas suelen ser réplicas más simples, sin el nombre ni el número, o con menos detalles técnicos, a diferencia del modelo premium de Messi.