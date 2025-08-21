¿Cristiano Ronaldo o Messi? Este es el deportista mejor pagado del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El deporte, además de ser una disciplina que genera entretenimiento, también resulta en un multimillonario negocio donde tanto los equipos como los atletas reciben importantes sumas de dinero.

Con respecto a los primeros, estos pueden cobrar cifras extraordinarias en la élite. En el Top 10 de los deportistas mejor pagados, figuran distintos referentes en el ámbito del fútbol, beisbol, baloncesto, fútbol americano o boxeo.

Cristiano Ronaldo reina en el ranking

Cristiano Ronaldo, futbolista que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, lidera la lista de los atletas que más dinero perciben al año, con 275 millones de dólares, de los cuales 225 se deben al salario que este percibe por parte de su club y los otros 50 por patrocinios y alianzas comerciales.

Por su parte, Lionel Messi, jugador de fútbol del Inter Miami se posiciona en la quinta plaza, cobrando 135 millones. Karim Benzema, con 104 millones y en la octava plaza general, cierra el podio de los futbolistas.

Stephen Curry líder en el baloncesto

El jugador de los Golden State Warriors se encuentra en el segundo lugar global, siendo el baloncestista que más dinero gana anualmente con 156 millones de dólares. Incluso, es el único en el baloncesto en el Top 5.

LeBron James, de Los Ángeles Lakers, es el segundo basketbolista con mejor salario al ganar 133 'kilos' por temporada y hallarse en la sexta posición. Cierra el podio Kevin Durant, de los Phoenix Suns, concluyendo también el Top 10 con 101 millones.

El beisbolista mejor pagado

Curiosamente, en un deporte tan bien pagado como el beisbol, específicamente el de Grandes Ligas, ningún pelotero ocupa alguna de las cinco primeras plazas. De hecho, en el séptimo puesto, Juan José Soto, de los Mets de Nueva York, es quien gana más dinero por campaña, con 114 millones de dólares.

Le sigue Shohei Ohtani, en la novena plaza, quien cobra, en promedio, 102 millones entre salario con los Dodgers de Los Ángeles y patrocinios. Cabe destacar que, de momento, difiere sus 700 dólares de contrato con los californianos.

Top 10 - Deportistas mejor pagados