Cristiano Ronaldo llega a una nueva final en Arabia Saudita: ¿Cuántos títulos puede alcanzar el portugués?

Al-Nassr venció 2-1 Al Ittihad en un duelo marcado por una expulsión temprana. Los de Jorge Jesús mostraron carácter competitivo y orden táctico para llevarse el triunfo y clasificar a la Supercopa de Arabia; competición donde Cristiano Ronaldo buscará el título 37 en su carrera.

CR7 asistió a Joao Félix para anotar el definitivo 2-1 de Al-Nassr contra Al-Ittihad. El equipo de Cristiano alcanzó la Final de la Supercopa de Arabia, donde se enfrentará al ganador del duelo entre: Al-Ahli vs Al-Qadsiah. Los enfrentamiento se están llevando a cabo en Hong-Kong.

Ronaldo a lo largo de su carrera acumula un total de 33 títulos a nivel de clubes y 3 con la selección de Portugal. Esto indica que si logra vencer en la Supercopa de Arabia, sumaría el título 37 en su carrera; pero además, sería el primero de este torneo corto en Arabia Saudita.

¿Cuáles son los títulos a nivel de clubes y selección de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ha jugado en el Sporting Club de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr. Se ha cansado de marcar goles de todos los colores, pero también ha ganado 36 títulos. A nivel de selección con Portugal ha sumado otros 3 campeonatos a su palmarés.

Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

Sporting CP

Supercopa de Portugal 2002

Manchester United

Copa FA 2004 Copa de la Liga 2006 Premier League 2007 Community Shield 2007 Premier League 2008 Community Shield 2008 UEFA Champions League 2008 Mundial de Clubes 2008 Copa de la Liga 2009 Premier League 2009

Real Madrid

Copa del Rey 2011 LaLiga 2012 Supercopa de España 2012 Copa del Rey 2014 UEFA Champions League 2014 Supercopa de Europa 2014 Mundial de Clubes 2014 UEFA Champions League 2016 Supercopa de Europa 2016 Mundial de Clubes 2016 LaLiga 2017 Supercopa de España 2017 UEFA Champions League 2017 Supercopa de Europa 2017 Mundial de Clubes 2017 UEFA Champions League 2018

Juventus

Supercopa de Italia 2018 Serie A 2019 Serie A 2020 Supercopa de Italia 2020 Copa Italia 2021

Al-Nassr

Campeonato de Clubes Árabes 2023

Portugal