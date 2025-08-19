Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo llega a una nueva final en Arabia Saudita: ¿Cuántos títulos puede alcanzar el portugués?

El futbolista portugués asistió para la victoria del Al-Nassr que lo clasifica a la Supercopa de Arabia, donde buscará su título 37

Por Jeferson Palacin
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 12:22 pm
Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - AP Photo/Chan Long Hei
Al-Nassr venció 2-1 Al Ittihad en un duelo marcado por una expulsión temprana. Los de Jorge Jesús mostraron carácter competitivo y orden táctico para llevarse el triunfo y clasificar a la Supercopa de Arabia; competición donde Cristiano Ronaldo buscará el título 37 en su carrera.

CR7 asistió a Joao Félix para anotar el definitivo 2-1 de Al-Nassr contra Al-Ittihad. El equipo de Cristiano alcanzó la Final de la Supercopa de Arabia, donde se enfrentará al ganador del duelo entre: Al-Ahli vs Al-Qadsiah. Los enfrentamiento se están llevando a cabo en Hong-Kong.

Ronaldo a lo largo de su carrera acumula un total de 33 títulos a nivel de clubes y 3 con la selección de Portugal. Esto indica que si logra vencer en la Supercopa de Arabia, sumaría el título 37 en su carrera; pero además, sería el primero de este torneo corto en Arabia Saudita.

¿Cuáles son los títulos a nivel de clubes y selección de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ha jugado en el Sporting Club de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr. Se ha cansado de marcar goles de todos los colores, pero también ha ganado 36 títulos. A nivel de selección con Portugal ha sumado otros 3 campeonatos a su palmarés.

Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

Sporting CP

  1. Supercopa de Portugal 2002

 

Manchester United

  1. Copa FA 2004
  2. Copa de la Liga 2006
  3. Premier League 2007
  4. Community Shield 2007
  5. Premier League 2008
  6. Community Shield 2008
  7. UEFA Champions League 2008
  8. Mundial de Clubes 2008
  9. Copa de la Liga 2009
  10. Premier League 2009

Real Madrid

  1. Copa del Rey 2011
  2. LaLiga 2012
  3. Supercopa de España 2012
  4. Copa del Rey 2014
  5. UEFA Champions League 2014
  6. Supercopa de Europa 2014
  7. Mundial de Clubes 2014
  8. UEFA Champions League 2016
  9. Supercopa de Europa 2016
  10. Mundial de Clubes 2016
  11. LaLiga 2017
  12. Supercopa de España 2017
  13. UEFA Champions League 2017
  14. Supercopa de Europa 2017
  15. Mundial de Clubes 2017
  16. UEFA Champions League 2018

 

Juventus

  1. Supercopa de Italia 2018
  2. Serie A 2019
  3. Serie A 2020
  4. Supercopa de Italia 2020
  5. Copa Italia 2021

 

Al-Nassr

  1. Campeonato de Clubes Árabes 2023

 

Portugal

  1. Eurocopa 2016
  2. UEFA Nations League 2019
  3. UEFA Nations League 2025

