Cristiano Ronaldo llega a una nueva final en Arabia Saudita: ¿Cuántos títulos puede alcanzar el portugués?

Al-Nassr venció 2-1 Al Ittihad en un duelo marcado por una expulsión temprana. Los de Jorge Jesús mostraron carácter competitivo y orden táctico para llevarse el triunfo y clasificar a la Supercopa de Arabia; competición donde Cristiano Ronaldo buscará el título 37 en su carrera.
CR7 asistió a Joao Félix para anotar el definitivo 2-1 de Al-Nassr contra Al-Ittihad. El equipo de Cristiano alcanzó la Final de la Supercopa de Arabia, donde se enfrentará al ganador del duelo entre: Al-Ahli vs Al-Qadsiah. Los enfrentamiento se están llevando a cabo en Hong-Kong.
Ronaldo a lo largo de su carrera acumula un total de 33 títulos a nivel de clubes y 3 con la selección de Portugal. Esto indica que si logra vencer en la Supercopa de Arabia, sumaría el título 37 en su carrera; pero además, sería el primero de este torneo corto en Arabia Saudita.
¿Cuáles son los títulos a nivel de clubes y selección de Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo ha jugado en el Sporting Club de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr. Se ha cansado de marcar goles de todos los colores, pero también ha ganado 36 títulos. A nivel de selección con Portugal ha sumado otros 3 campeonatos a su palmarés.
Los 36 títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera
Sporting CP
- Supercopa de Portugal 2002
Manchester United
- Copa FA 2004
- Copa de la Liga 2006
- Premier League 2007
- Community Shield 2007
- Premier League 2008
- Community Shield 2008
- UEFA Champions League 2008
- Mundial de Clubes 2008
- Copa de la Liga 2009
- Premier League 2009
Real Madrid
- Copa del Rey 2011
- LaLiga 2012
- Supercopa de España 2012
- Copa del Rey 2014
- UEFA Champions League 2014
- Supercopa de Europa 2014
- Mundial de Clubes 2014
- UEFA Champions League 2016
- Supercopa de Europa 2016
- Mundial de Clubes 2016
- LaLiga 2017
- Supercopa de España 2017
- UEFA Champions League 2017
- Supercopa de Europa 2017
- Mundial de Clubes 2017
- UEFA Champions League 2018
Juventus
- Supercopa de Italia 2018
- Serie A 2019
- Serie A 2020
- Supercopa de Italia 2020
- Copa Italia 2021
Al-Nassr
- Campeonato de Clubes Árabes 2023
Portugal
- Eurocopa 2016
- UEFA Nations League 2019
- UEFA Nations League 2025