Cristiano Ronaldo busca un nuevo récord en su carrera esta próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de récords en la élite del fútbol, es imposible no pensar en Cristiano Ronaldo. El delantero portugués se prepara para una nueva temporada al más alto nivel en el que busca seguir desafiando las leyes del tiempo y la lógica, reinventándose y persiguiendo hitos que lo consolidan, sin discusión, como una leyenda del deporte mundial.

El futbolista de 40 años renovó por tres años con el conjunto árabe y un nuevo reto se le presenta en el camino, en el que podría agigantar aún más su legado. El “Comandante” está a solo un gol de alcanzar las 100 anotaciones con su actual club, en lo que sería el quinto equipo en el que logra este monumental registro ofensivo.

Estas cifras son un simple ejemplo de su constancia, talento, dedicación y hambre de ser el mejor. La Premier League, LaLiga, la Serie A y la selección de Portugal son las instituciones en las que ha logrado superar la marca antes mencionada.

Cristiano Ronaldo se acerca a otro récord

El camino hacia este récord comenzó en Manchester United, donde se estableció como el crack mundial que es en la actualidad, dejando una huella imborrable con 145 goles en Inglaterra. Seguidamente, su traspaso al Real Madrid marcó una época dorada, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club, con una cifra estratosférica de 450 tantos en 438 partidos disputados.

Luego de casi una década en el conjunto merengue, su paso por la Juventus le permitió seguir sumando a su cuenta personal, gracias a que llegó a los 101 con los italianos en dos años y medio. Por último, en la selección de Portugal ya cosecha un total de 138 goles, cifra que le permite tener el privilegio de ser el máximo goleador de selecciones en la historia del fútbol.

Finalmente, mientras el mundo del fútbol se pregunta cuántos récords más podrá batir en su carrera, Cristiano Ronaldo se enfoca en el siguiente partido, en el siguiente reto que está por llegar a estas alturas de su vida. Sin duda alguna, el gol que le falta para alcanzar los 100 con el Al-Nassr le brinda una nueva credencial y argumento para estar entre los mejores futbolistas de la historia.