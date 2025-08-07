Así será el regreso de Cristiano Ronaldo a España

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo volverá a España, país donde vivió algunos de los momentos más gloriosos de su carrera. El máximo goleador de la historia del fútbol profesional regresará a territorio español en plena pretemporada con su actual equipo, Al-Nassr F. C.

El equipo de la Liga Profesional Saudí viajará a España para afinar detalles de cara a la venidera temporada. El 'Bicho' ya se encuentra entrenando con la oncena y todo indica que volverá a ver acción en suelo español. 'CR7' llegó a convertirse en el mejor jugador del planeta cuando defendía al Real Madrid.

En esta oportunidad, Ronaldo regresa al país donde escribió parte de su legendaria legado para un partido amistoso contra el Almería en el Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos'. El Al-Nassr F. C. y los indálicos protagonizarán un choque de preparación el próximo domingo 10 de agosto.

Cristiano Ronaldo jugará amistoso en España

Previo al compromiso entre Almería y el Al-Nassr, el club español publicó que ya se encuentran vendidos el 70% de las entradas para el duelo amistosos. Además del portugués, jugadores como Beto, Joao Félix, Mané, Brozovic son otros que apuntan estar en el desafío de preparación.

El equipo de Arabia Saudí hará escala en Almería para disputar el encuentro. Luego tendrá la Súper Copa saudí en Hong Kong entre el 19 y el 23 de agosto. Antes de su parada en España, el club de Cristiano Ronaldo hizo escala de preparación en Austria para después viajar a Portugal.