¿Cuál es el nuevo equipo de Sonia O'Neill?

El nombre de Sonia O'Neill siempre causa tendencia cuando aparece en redes sociales. La futbolista tiene un poder de convocatoria muy alto en aquellos que quieren seguirle la pista a su carrera dentro y fuera de los terrenos de juego.

Sin embargo, en los meses más recientes muy poco se ha conocido de su actual recorrido y ha sido también baja la referencia que se la ha dado a su andar mças fresco.

Lo cierto es que incluso poco se conoce que la futbolista tiene ya un periodo desde que regresó a la acción y que se mantiene activa en la Northern Super League (Superliga del Norte, la primera división del fútbol femenino en Canadá) con el conjunto del Calgary Wild FC.

De hecho, recientemente su club utilizó a la venezolana en el anuncio del juego que disputaron contra Toronto y que el pasado 2 de agosto, que finalizó con triunfo de las rivales de la vinotinto.

¿Cuándo volverá a jugar Sonia O'Neill?

La venezolana, nacida en Canadá, tendría nuevamente que ver acción el próximo 24 de agosto en el duelo de su equipo contra Montreal Roses, que actualmente ocupa la tercera casilla en la tabla de posiciones con 25 puntos, por los 20 que suma el cuadro de Sonia.

Esto último lo que deja en el escenario es una oportunidad para Calgary de recortar camino en el pelotón, uno que lidera Toronto con 32 unidades, seguido de Ottawad Rapid (25).

Sobre la futbolista hay que apuntar que volvió a los terrenos de juego en el mes de marzo, después del parón que presentó en su carrera tras estrenarse como madre de Aleya Sofía en 2024, que también llegó para alegrar la vida Jan Carlos Sánchez, padre de la bebé.

En todo el tiempo de su regreso a los campos Sonia O'Neill se ha mostrado muy activa en redes sociales, compartiendo incluso como desde el club le han apoyado con lo relacionado a su hija.