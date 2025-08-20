Yangel Herrera puede cambiar de equipo en España y Girona pide esta gran suma

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de uno de los referentes en la Vinotinto podría sufrir algunos cambios, después de las informaciones que siguen surgiendo en España. Se trata del mediocampista Yangel Herrera, hoy en el Girona, pero pretendido por un club importante en La Liga.

Al menos, así da cuenta las más recientes noticias sobre el volante venezolano, sobre todo del periodista de medios como Ràdio Girona Esports, Ser Catalunya y Carrusel Deportivo, Nil Solà, quien apuntó que la Real Sociedad va muy en serio por los servicios del criollo.

En los detalles de este movimiento se destaca que Girona considera intocable al vinotinto, más que todo su entrenador actual, Miguel Sánchez. Sin embargo, la única alternativa que podría desencadenar esta operación estaría atada a que el club vasco deposite unos 25 millones de euros por el jugador.

La otra opción sobre la mesa por Yangel Herrera

El mismo Nil Solà señaló que una cifra cercana a esos 25 millones de euros sería escuchada en la acera de Girona, pero no es la única variante que se podría analizar en este momento.

Incluso, este movimiento podría destrabarse con el ingreso de un jugador en las negociaciones. Se trata de Umar Sadiq, hoy futbolista de la Real Sociedad que habría sido planteado en forma de trueque.

Para que esto pudiese avanzar la voluntad de Sadiq es fuundamental. Si el jugador nigeriano aprueba su pase a Girona el traspaso por el venezolano estaría más cerca de lo que se piensa.

Hay que recordar que a Yangel Herrera le quedan dos años de contrato, pero es un jugador con bastante cartel en España, donde también ya jugó en equipos como Granada y Espanyol, aunque su éxito más rotundo ha sido en Girona, al que ayudó a clasificar a la pasada edición de Champions League, tras finalizar en la 2023-24 como terceros en La Liga.