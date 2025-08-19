La Vinotinto en alerta por lo que le pasó al “Brujo” Martínez

Suscríbete a nuestros canales

Es momento de apuntar que la Vinotinto volverá a la acción el venidero 4 de septiembre, para iniciar la última doble fecha de estas eliminatorias, en las que se jugará sus opciones al Mundial 2026. En medio de esto se dio a conocer una noticia que desde ya preocupa en la selección sobre uno de sus referentes: José "Brujo" Martínez.

El Corinthians, equipo en Brasil donde milita el criollo, informó que el jugador pasará por el quirófano en los próximos días debido a un traumatismo en la mano izquierda en la que se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano.

La misma información que se desprende de medios brasileros apunta que el mediocampista será operado en los próximos días y su evolución marcará su disponibilidad.

¿José "Brujo" Martínez se perderá la doble fecha con la Vinotinto?

Venezuela iniciará la pelea de sus oportunidades de ir a la Copa del Mundo en 16 días, cuando le toque medirse a Argentina, en un cotejo que deberá afrontarlo en condición de visitante.

Luego, la siguiente parada será como local ante Colombia (9 de septiembre), en un encuentro que tiene ribetes históricos si los criollos llegan con las mejores opciones.

Todo lo anterior habría que apegarlo a la situación del volante venezolano, hasta ahora indiscutible en el esquema del técnico Fernando 'Bocha' Batista. Por lo general, se dice que este tipo de fractura suelen tener un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas.

Es decir, que la presencia de José "Brujo" Martínez con la Vinotinto corre peligro ahora mismo. Aunque a falta de muchos días, el jugador podría dar la sorpresa y jugar con alguna especie de protección en esa mano izquierda.