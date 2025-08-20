José "Brujo" Martínez explica cómo se fracturó y su ausencia ante Argentina con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este martes 19 de agosto se conoció una noticia que mantiene en vilo a la Vinotinto, de cara a la última doble fecha de estas eliminatorias, en las que se jugará sus opciones al Mundial 2026 y que apunta a un referente del equipo: José "Brujo" Martínez.

Lo nuevo del criollo lo dio a conocer el Corinthians, equipo en Brasil donde milita el criollo, desde donde se comunicó que el jugador deberá hacer parada en el quirófano en los próximos días debido a un traumatismo en la mano izquierda en la que se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano.

Como era de esperarse, la sorpresa y alarma saltó de inmediato en distintos seguidores del combinado nacional, que saben que la doble jornada de eliminatorias está a la vuelta de la esquina y que Martínez es un fijo en ese doble pivote que pone a jugar Fernando "Bocha" Batista.

El propio jugador salió a dejar su versión del incidente que lo tendrá alejado de los terrenos de juegos y explicar las preocupaciones que también existen en su acera.

Las palabras de José "Brujo" Martínez, referente de la Vinotinto

El mediocampista defensivo estuvo presente en una transmisión en vivo a través de la red social Tiktok, por ahí dejó varios de los detalles de su lesión y cómo se produjo.

"Hoy en el entreno me fracturé la mano. Me quedó una pelota ahí, estábamos haciendo reducidos y me quedó una pelota ahí, fui a ponerle la mano al loco (jugador), como para cubrir la pelota para que no me la quitara y la tiré larga, cuando le puse la mano lo que hice fue ponerle los dedos en el cuerpo del otro pana", dijo de entrada.

"Yo escuché cuando me sonó la mano y dije: 'me jodí'. Claro, yo en el momento no me quería salir, yo seguí entrenando. Me pusieron una venda ahí...pero nada, no aguantaba el dolor y después me salí", siguió explicando el volante criollo.

Posteriormente, reveló el momento exacto cuando desde los especialistas médicos se le informó su lesión exacta: "Cuando me quitaron la venda no aguantaba el dolor, tuvieron que ponerme hielo y un poco de cosas, de ahí me fuí a la clínica a hacerme los rayos x. Cuando salí de ahí no había salido muy bien y esperando el resultado veo al doctor que viene con su cara de lloradera, y le dije: '¿Qué pasó, doctor? Habla claro', me dijo 'fractura, cirugía de una vez'".

"Eso (la operación) es rápido, no debe durar ni una hora. Mí gente contra Argentina no voy a jugar porque estoy suspendido, no puedo jugar porque estoy suspendido".

Esa suspensión a la que hizo mención José "Brujo" Martínez con la Vinotinto se debe a una acumulación de tarjeta, mismo caso de Telasco Segovia, que no podrán estar contra Argentina el próximo 4 de septiembre.