¿Y la Vinotinto? Por esta razón Adalberto Peñaranda volvió al fútbol venezolano (+video)

Adalberto Peñaranda completó su regresó al fútbol venezolano con el Deportivo Táchira. El mediocampista vio sus primeros minutos con los aurinegros tras ingresar en la parte complementaria por Luis "Cariaco" González frente al Deportivo La Guaira, el pasado lunes 18 de agosto.

El mediocampista debutó oficialmente con los tachirenses y retorno al balompié nacional después de 10 años. Pese a su ingreso en el Estadio Universitario de la UCV, los actuales campeones absolutos de la Liga FUTVE cedieron tres goles por uno ante el conjunto naranja.

Peñaranda dio sus primeras impresiones luego de su primer partido con el Táchira. El centrocampista habló de la oportunidad que le dio el club aurinegro y la posibilidad de vestir nuevamente a la Vinotinto. El jugador de 28 años fue una de las grandes novedades en el mercado de fichaje en este inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga FUTVE.

Peñaranda quiere volver a la Vinotinto

En su regreso al fútbol venezolano, 'Peña' expresó su deseo de volver a la selección nacional, destacando como uno de los principales objetivos en su retorno al país. A sus 28 años de edad, el criollo reconoce que todavía la queda tiempo de juego recibir el llamado a las convocatorias de Venezuela.