League Cup

Inter Miami 1-0 Tigres UANL EN VIVO: Miami se va al descanso con ventaja

La escuadra de la Florida vence a los mexicanos gracias a un penal de Luis Suárez

Por Meridiano

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:00 pm
Luis Suárez convierte con Inter Miami

