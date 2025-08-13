LeBron James y Luka Doncic superan a Michael Jordan y Scottie Pippen en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

En un logro que resuena con la grandeza de la historia de los Lakers, la dupla de superestrellas conformada por LeBron James y Luka Dončić ha superado un récord icónico de la NBA, estableciendo un nuevo estándar de excelencia ofensiva.

Luka y LeBron superan a Jordan y Pippen

Durante la recién finalizada temporada 2024-2025, el dúo de los Lakers registró un promedio combinado de 51.4 puntos por partido, una marca que no solo los consolida como uno de los tándems más letales de la liga, sino que también supera la legendaria marca de Michael Jordan y Scottie Pippen de la temporada 1991-92.

Esta hazaña es especialmente significativa por el contexto en el que se produce. La llegada de Luka Dončić a Los Ángeles para unirse a LeBron James generó una de las mayores expectativas de los últimos años, y el resultado en la cancha ha superado cualquier pronóstico.

La combinación de la visión de juego magistral de Dončić con la experiencia, el atletismo y la capacidad anotadora de James ha resultado ser una fórmula explosiva. Su sinergia ofensiva ha sido la fuerza motriz que ha llevado a los Lakers a una posición de privilegio en la Conferencia Oeste, devolviéndole a la franquicia el brillo de su época dorada.

La comparación con el dúo de los Chicago Bulls es inevitable y poderosa. Jordan y Pippen, en la temporada 1991-92, establecieron una marca de 51.1 puntos por partido que muchos pensaron que jamás sería superada.

En ese entonces, los Bulls eran una máquina de baloncesto, dominando la liga y consolidando una dinastía. Que LeBron y Luka hayan logrado eclipsar ese registro en su primera temporada juntos es un testimonio de su talento individual y, sobre todo, de su capacidad para complementarse.

Jordan y Pippen, una dupla temible en su era

Mientras Jordan era el principal anotador con un promedio de 30.1 puntos y Pippen un versátil co-anotador con 22.0 puntos, el dúo de los Lakers ha demostrado una distribución de responsabilidades similar, pero con un enfoque más moderno y dinámico.

Luka, con su capacidad de generar tiros para él y para sus compañeros, ha encontrado en LeBron a un socio de élite que puede finalizar jugadas de diversas maneras, ya sea penetrando, tirando de tres o dominando en la zona. James, a su vez, ha asumido un rol de mentor y líder, guiando a Dončić y permitiéndole desarrollar su máximo potencial.