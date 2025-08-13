¡Ya no tiene motivación! Conoce la única razón por la que Stephen Curry jugará su temporada 17 en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que resuena con la claridad y la ambición que han definido su legendaria carrera, la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, ha puesto fin a cualquier especulación sobre su motivación de cara a la que será su 17.ª temporada en la NBA.

Curry enfocado en ganar su quinto título

Con una franqueza que caracteriza a los grandes líderes, Curry ha dejado claro que, en esta etapa avanzada de su carrera, solo hay un objetivo en su horizonte: un quinto campeonato para la franquicia de San Francisco.

En una reciente comparecencia, Curry articuló una mentalidad que no solo define su enfoque personal, sino que también establece el tono para toda la organización. Sus palabras son un testimonio de su inagotable sed de victoria y de la creencia inquebrantable en el equipo que ha construido a su alrededor:

"Realmente creo que podemos ser relevantes en la lucha por el campeonato, en el sentido de que probablemente no seremos los favoritos en ninguna conversación, pero tenemos un equipo que es capaz de alcanzar ese nivel otra vez, sabiendo todo por lo que hemos pasado en los últimos 13 años y esos cuatro trofeos que hay allí", expresó el Chef

Así que, añadir uno más a eso sería increíble y creo que es realista construir en esa dirección. Pienso que para mí, eso es literalmente lo único por lo que estoy jugando en este momento."

Un jugador con una carrera impecable

Esta declaración tiene un peso monumental. Para un jugador que ha acumulado todos los honores posibles, desde cuatro títulos de la NBA y un MVP de las Finales hasta dos premios de MVP de la temporada regular, múltiples selecciones al All-Star y ser el máximo anotador de triples de todos los tiempos, los logros individuales ya no son el motor principal.

Curry ha trascendido la necesidad de probarse a sí mismo a nivel personal. Lo que queda es la búsqueda de la grandeza colectiva y la consolidación de un legado que ya se considera uno de los más grandes en la historia del baloncesto.