NBA: Así se prepara Stephen Curry de cara a la temporada 2025-2026

La pasión y el compromiso de las leyendas del deporte no conocen de edades, y Stephen Curry es una prueba viviente de ello. El icónico base de los Golden State Warriors ha sido visto inmerso en una rigurosa rutina de entrenamiento físico, demostrando que su ambición por seguir en la cima está más fuerte que nunca.

Curry enfocado en conseguir su quinto anillo

A medida que se acerca su decimoséptima temporada en la NBA, Curry, apodado "El Chef", ha optado por un enfoque poco convencional pero efectivo: el entrenamiento en montaña, como parte de su preparación para la campaña 2025-26.

Las imágenes de Curry corriendo por terrenos montañosos han circulado en redes, captando la atención de los aficionados y expertos del baloncesto. Lejos del glamour de los gimnasios de última generación, el base de 37 años busca en la naturaleza el desafío necesario para fortalecer su cuerpo y mente.

Este tipo de entrenamiento de alta intensidad no solo mejora la resistencia cardiovascular, sino que también fortalece los músculos de las piernas y el núcleo de una manera que los ejercicios tradicionales a menudo no logran. Es una estrategia inteligente para un jugador que ha dependido de su agilidad y movimiento constante para dominar el juego.

Para un atleta con la longevidad de Curry, cada temporada es un testimonio de su dedicación. Con cuatro anillos de campeonato, dos premios MVP de la temporada regular, un MVP de las Finales y el récord de más triples anotados en la historia de la liga, la lista de logros de Curry es vasta. Sin embargo, su motivación sigue siendo la misma: el deseo de ganar.

Esfuerzo arduo, objetivo claro

La próxima temporada, la 2025-26, no será una excepción. Con el objetivo de conseguir su quinto anillo, Curry está trabajando incansablemente para asegurarse de que su cuerpo esté en óptimas condiciones para competir con la próxima generación de talentos de la NBA.

El entrenamiento en montaña es un método que ha sido adoptado por muchos atletas de élite para construir una base física inquebrantable. Las pendientes, los terrenos irregulares y la altitud añaden una capa de dificultad que mejora la capacidad pulmonar y la fuerza muscular de manera significativa.

Para un jugador como Curry, cuya ofensiva se basa en el movimiento sin balón y en el lanzamiento de triples en transición, una resistencia superior es crucial. Este tipo de preparación podría ser el ingrediente secreto que le permita mantener su alto nivel de rendimiento en los momentos cruciales de la temporada y los playoffs.