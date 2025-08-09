NBA: ¿Efecto Tatum? Boston Celtics no jugarán en el Día de Navidad por primera vez en 10 años

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en casi diez años, los aficionados de los Boston Celtics no tendrán a su equipo favorito en la pantalla el Día de Navidad. La noticia, según ha reportado el reconocido periodista Shams Charania, pone fin a una tradición anual que se había mantenido ininterrumpidamente desde 2015. El anuncio ha sorprendido a la comunidad del baloncesto, que se había acostumbrado a ver a los Celtics ser parte de la exclusiva cartelera navideña de la NBA.

Boston Celtics sin actividad en el Día de Navidad

La participación en los partidos del Día de Navidad es un honor reservado para las franquicias y jugadores más destacados de la liga. Es un reconocimiento al éxito, la popularidad y el atractivo mediático de un equipo.

Para los Celtics, esta racha no era solo una estadística, sino un reflejo de su consistencia como contendientes y su estatus como una de las organizaciones más históricas y respetadas de la NBA. Durante casi una década, los Celtics han estado en el centro de la atención nacional en una de las fechas más importantes del calendario deportivo.

Desde 2015, los Celtics han ofrecido algunos de los momentos más memorables de la Navidad, enfrentándose a rivales de alto calibre. Cada uno de estos partidos no solo era un encuentro de temporada regular, sino un escaparate para las estrellas del equipo y una prueba de su temple frente a la élite de la liga.

La racha de nueve años consecutivos ha sido un testimonio de la calidad del equipo y el talento de jugadores como Jayson Tatum y Jaylen Brown, quienes se han convertido en la cara de la franquicia y en figuras clave de la NBA, aunque la ausencia de Tatum en la próxima temporada debido a su lesión en el Tendón de Aquiles, podría colocar a los Celtics en una posición difícil.

Una trayectoria notable de los Celtics

La decisión de la liga de no incluir a los Celtics en la jornada navideña de la próxima temporada es un punto de inflexión. Si bien los Celtics han tenido un gran éxito reciente, llegando a las Finales de la NBA en 2022, ganando el título de 2024 y manteniendo un alto nivel de competitividad, la liga a menudo busca rotar a los equipos para dar visibilidad a otras franquicias emergentes o crear nuevas rivalidades que capten la atención del público.