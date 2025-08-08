NBA: ¡Impresionante! Luka Doncic pasó un mes sin jugar baloncesto por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic, la superestrella que recientemente se unió a las filas de Los Ángeles Lakers, ha revelado una decisión sin precedentes en su carrera: dejar el baloncesto por un mes entero para enfocarse exclusivamente en su condición física.

Doncic se enfocó en mejorar su condición física

Esta drástica medida surge como respuesta a las críticas sobre su peso durante la pasada temporada y marca un nuevo capítulo en la historia de su trayectoria profesional, ahora con el icónico uniforme púrpura y dorado.

Tras un traspaso que sacudió el panorama de la NBA desde los Dallas Mavericks, Doncic ha estado en el centro de un escrutinio mediático constante. La principal crítica se centró en su contextura, considerada por muchos como "gorda" y un factor que limitaba su rendimiento en la cancha.

Sin embargo, el talentoso esloveno no se ha quedado de brazos cruzados. Ha asumido el desafío con una determinación inquebrantable, optando por una temporada baja de riguroso entrenamiento físico en lugar de la habitual rutina de juego y práctica.

"En realidad dejé de jugar al baloncesto durante un mes por primera vez en mi vida, así que fue todo un reto, pero fue para bien", declaró Doncic. "No olvidaré cómo jugar en un mes".

Esta declaración refleja no solo su compromiso con la excelencia, sino también una audaz confianza en sus habilidades. La pausa no fue una retirada, sino una inversión estratégica.

Un cambio drástico

Durante este tiempo, Doncic se ha dedicado a un intenso régimen de gimnasio, trabajando para bajar de peso y fortalecer su cuerpo, preparándolo para las exigencias de una nueva etapa en la liga y para liderar a un equipo con aspiraciones de campeonato.

La transformación física de Doncic es una señal clara para sus nuevos compañeros de equipo y para la afición de los Lakers: está listo para dejar atrás las dudas y demostrar que su talento, combinado con una condición física óptima, lo convertirá en una fuerza imparable.