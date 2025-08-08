Ecuador podría tener a su primer jugador en la NBA (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Boston Celtics presentó a una de sus jóvenes figuras para la próxima temporada de la NBA. Los bostonianos se hicieron los servicios de RJ Luis Jr. e intercambiaron a Georges Niang y dos futuras selecciones de segunda ronda a Utah Jazz.

El base, de raíces ecuatorianas y dominicanas, se convertirá en una de las promesas de la franquicia en la venidera campaña del certamen. La llegada del escolta latino representa un movimiento sorpresivo para la organización más laureada de la liga, tomando en cuenta que el rookie no participó recientemente en la Summer League.

Sin embargo, Reggie Luis viene de ver acción en la pasada campaña con el ST. Johns, equipo de la Universidad St. John's, ubicada en Queens, donde destacó de gran manera con promedios de 18.2 puntos, 7.2 rebotes, 2.0 asistencias y 1.4 robos en 35 juegos. Además de eso, fue nombrado Jugador del Año del Big East 2024-25.

Boston Celtics firma a RJ Luis Jr.

Luis Jr. nació en Miami, pero tiene ascendencia dominicana por parte de su padre y su mamá es de Cuenca, Ecuador. El escolta podría ganarse un espacio dentro de la plantilla bostoniana y llegar al mejor baloncesto del mundo. No sería el único quisqueyano en Boston para la venidera temporada, ya que Al Horford todavía se encuentra como jugador de la franquicia.

Con la incorporación del guardia, los Celtics presentan una de las plantillas más internacionales en la historia de la NBA con hasta nueve jugadores nacido fuera de los Estados Unidos. El equipo también cuenta en su roster con Hugo González (España), Josh Minott (Jamaica), Max Shulga (Ucrania), Amari Williams (Reino Unido), Neemias Queta (Portugal), Chris Boucher (Santa Lucía-Canadá) y Luka Garza (Bosnia y Herzegovina-España).