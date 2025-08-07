NBA

NBA: ¿No le paga el equipo? Figura de Detroit Pistons es desalojado de su casa por insólito motivo

Uno de los jugadores de los Pistons se encuentra atravesando un duro momento en su vida personal por problemas económicos

Por Jesús García
Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 04:54 pm
NBA: ¿No le paga el equipo? Figura de Detroit Pistons es desalojado de su casa por insólito motivo
Según los informes, el jugador de la NBA, Malik Beasley, ha sido desalojado de su apartamento en Detroit, tras haber sido demandado en dos ocasiones este año por el supuesto impago de $21,500 en alquiler.

Beasley es desalojado de su viviendo en Detroit

La situación legal, que se ha desarrollado a lo largo del año, culminó con la orden de desalojo después de que el jugador no cumpliera con las obligaciones de pago de su vivienda. La suma total en disputa por los impagos del alquiler, según la documentación presentada, asciende a $21,500.

Este asunto, considerado como un problema personal y legal, ha atraído la atención de los medios de comunicación y ha sido un tema de discusión en los círculos deportivos. Por el momento, ni Beasley ni sus representantes han emitido una declaración oficial sobre el incidente.

Una situación difícil

Esta situación subraya los desafíos personales que a veces enfrentan los atletas fuera de la cancha, y ha puesto un foco no deseado en la vida privada del jugador. La atención se centra ahora en cómo Beasley gestionará este asunto legal mientras se prepara para la próxima temporada.

Jueves 07 de Agosto de 2025
