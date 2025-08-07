NBA: ¿Nueva rutina? LeBron James se prepara para la próxima temporada con estos inusuales ejercicios

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de la NBA, LeBron James, y su esposa, Savannah, están demostrando su dedicación a un estilo de vida saludable al trabajar juntos en el estudio de pilates. Esta actividad, que han adoptado como parte de su rutina regular, subraya su enfoque en el bienestar físico y mental, tanto a nivel individual como en pareja.

LeBron James deja las pesas y se enfoca en Pilates

El pilates es conocido por sus beneficios en el fortalecimiento del core, la mejora de la flexibilidad y la prevención de lesiones, aspectos cruciales para un atleta de élite como LeBron James. Este entrenamiento de bajo impacto complementa su rigurosa preparación para las exigencias de la NBA, demostrando que su longevidad en la cancha no es casualidad, sino el resultado de un compromiso integral con su cuerpo.

Por su parte, Savannah James, una reconocida filántropa y defensora del bienestar, se ha unido activamente a esta práctica. Su participación no solo refuerza el fuerte vínculo de la pareja, sino que también sirve de inspiración para sus seguidores, destacando la importancia de la salud y el ejercicio en la vida diaria.

Nueva rutina, misma disciplina

La imagen de la pareja trabajando duro en el estudio ha resonado positivamente, proyectando un mensaje de disciplina, trabajo en equipo y una inversión constante en su propia salud. Este compromiso compartido no solo los beneficia a ellos, sino que también establece un modelo a seguir para su familia y la comunidad en general.