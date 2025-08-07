NBA

NBA: ¿No jugará? Este sería el tiempo de recuperación de Jayson Tatum

La estrella Jayson Tatum se encuentra en duda para la próxima temporada de la NBA, siendo una situación negativa para los Celtics

Por Jesús García
Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 03:42 pm
Los Boston Celtics anunciaron que el alero estrella Jayson Tatum podría no participar en la próxima temporada 2025-2026 de la NBA. Esta decisión se toma tras el desgarro del tendón de Aquiles que sufrió el jugador durante las pasadas semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks.

Tatum es duda para la temporada 2025-2026

El diagnóstico, que requiere un largo y meticuloso proceso de recuperación, ha llevado al cuerpo médico de la organización y al propio jugador a optar por una rehabilitación completa para asegurar su salud y rendimiento a largo plazo. La expectativa, según la directiva del equipo, es que Tatum se concentre plenamente en su recuperación durante el año, con el objetivo de regresar a la cancha en óptimas condiciones para la temporada 2026-2027.

"La salud de Jayson es nuestra máxima prioridad", afirmó Brad Stevens, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics. "Aunque su ausencia será un desafío para el equipo, apoyamos totalmente su proceso de rehabilitación. Confiamos en que Jayson volverá más fuerte que nunca y estamos comprometidos a darle el tiempo y los recursos que necesite para una recuperación completa".

Un golpe duro para los Celtics

La lesión de Tatum representa un golpe significativo para las aspiraciones del equipo en la próxima temporada. Sin embargo, los Celtics ajustarán sus planes estratégicos y deportivos, centrándose en el desarrollo de su plantilla actual y en la búsqueda de soluciones internas y externas para afrontar la campaña.

