NBA: ¡Increíble! Conoce el ranking de los 10 mejores jugadores del Oeste para la temporada 2025-2026

La National Basketball Association en su página web NBA.com ha publicado su esperado ranking de los 10 mejores jugadores de la Conferencia Oeste de cara a la próxima temporada, un listado que ha generado un intenso debate entre aficionados y expertos. La clasificación, que analiza el rendimiento proyectado, la trayectoria y el impacto en sus respectivos equipos, sitúa a Nikola Jokic de los Denver Nuggets en la cima, consolidándolo como la figura dominante del baloncesto occidental.

Jokic en la cima del Ranking

El pívot serbio, dos veces MVP y campeón de la NBA, mantiene su posición de privilegio gracias a su excepcional combinación de visión de juego, habilidad anotadora y capacidad para controlar el ritmo de un partido. Su presencia en el primer puesto subraya el respeto generalizado por su capacidad para elevar a sus compañeros y su influencia en el éxito de su franquicia.

En el segundo puesto, Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder emerge como uno de los talentos más dinámicos de la liga, siendo actualmente el MVP de la NBA sorprende que se encuentre en esta posición. Su ascenso meteórico lo ha posicionado como una superestrella, con un juego que combina una anotación imparable y una defensa tenaz. Su papel fue fundamental para que los Thunder terminaran la temporada regular en el primer lugar de la Conferencia Oeste y conquistaran el título de la liga.

El tercer lugar lo ocupa Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, un escolta explosivo que ha demostrado ser un líder nato. Su capacidad atlética, su mejora constante en el tiro y su mentalidad competitiva lo han convertido en la cara de su equipo, llevándolos a cotas que no habían alcanzado en años.

La lista continúa con nombres que son ya sinónimo de excelencia en la liga. Luka Doncic de Los Ángeles Lakers se sitúa en el cuarto lugar, reconocido por su extraordinario talento ofensivo y su habilidad para crear jugadas. Le sigue Stephen Curry, la leyenda de los Golden State Warriors, cuyo legado como el mejor tirador de la historia y su impacto en el juego moderno lo mantienen en la élite.

LeBron casi fuera del top 10

En los puestos del 6 al 9, encontramos a un trío de jugadores que han demostrado su valía con campeonatos y actuaciones de MVP: Anthony Davis (Mavericks), Kevin Durant (Rockets) y Kawhi Leonard (Clippers). A pesar de los desafíos de lesiones, su talento indiscutible y su impacto en la cancha cuando están sanos los mantienen firmemente entre los mejores. Sorprende la inclusión de LeBron James en el noveno lugar, una muestra del respeto que aún inspira la "longevidad" de su carrera y su impacto en la NBA a pesar de su edad.

Finalmente, en la décima posición, la lista reconoce el fenómeno emergente de Victor Wembanyama. El novato de los San Antonio Spurs ha generado expectativas sin precedentes y su debut ya ha demostrado que es un talento generacional.