NBA: ¡Se lo tomó personal! Luka Doncic registra esta gran pérdida de peso

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella del baloncesto Luka Dončić ha sorprendido al mundo del deporte con una significativa transformación física este verano. El jugador de Los Ángeles Lakers ha perdido un total de 31 libras (aproximadamente 14 kilogramos) como parte de su preparación para los próximos desafíos en su carrera.

Doncic sorprende al mundo con su cambio físico

Actualmente, Dončić se encuentra concentrado con la selección nacional de Eslovenia, preparándose para el Eurobasket 2025. Su pérdida de peso es un factor clave en su objetivo de liderar a su equipo a una nueva victoria en el campeonato europeo. Las críticas que recibió Doncic en la pasada campaña por su peso, parecen haber hecho efecto en la mentalidad del jugador que ahora se encuentra enfocado en llegar en la mejor condición posible.

Este cambio físico no solo beneficia su desempeño en el Eurobasket, sino que también es una estrategia clave para llegar en una condición óptima a la temporada 2025-2026 de la NBA con los Lakers. Se espera que este mejor estado físico le permita ser más rápido, tener mayor resistencia y, en última instancia, aumentar su impacto en la cancha junto a su nuevo equipo en Los Ángeles.

Dedicación a su acondicionamiento físico

La dedicación de Dončić a su acondicionamiento físico subraya su compromiso con el éxito, tanto a nivel internacional como en la NBA. Los aficionados de los Lakers y de Eslovenia esperan con gran expectación ver a la estrella en acción, demostrando los frutos de su arduo trabajo durante la temporada baja.