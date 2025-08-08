NBA: El inédito roster de Boston Celtics para la temporada 2025-26 (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Boston Celtics volverán nuevamente a pelear por el título en la venidera temporada de la NBA. El equipo ya presentó su roster y a las nuevas figuras que estarán en el tabloncillos en la próxima entrega en el mejor baloncesto del mundo.

Será una campaña bastante particular para los campeones de 2024, ya que no contará con Jayson Tatum, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha que lo marginará por toda la zafra. Jaylen Brown tomará la batuta como principal referente del quinteto.

Además de la ausencia de Tatum, la plantilla de los Celtics refleja el nuevo modelo NBA más global, más diverso y más conectado con el mundo con hasta nueve jugadores no estadounidense dentro del roster. Entre ellos, RJ Luis Jr., de raíces dominicano-ecuatoriano, será parte de los nuevos talentos que tendrá la organización en la próxima temporada de la liga.

Boston Celtics presenta roster internacional

La franquicia de Massachusetts no solo fortalecen su plantilla, sino que también envían un mensaje claro: el talento no conoce fronteras. En una liga cada vez más global, Boston se posiciona como líder en integración y visión internacional dentro de la NBA.

RJ Luis Jr. (República Dominicana-Ecuador), Hugo González (España), Al Horford (República Dominicana), Josh Minott (Jamaica), Max Shulga (Ucrania), Amari Williams (Reino Unido), Neemias Queta (Portugal), Chris Boucher (Santa Lucía-Canadá) y Luka Garza (Bosnia y Herzegovina-España) son los jugadores internacionales con contratos activos con el equipo.

Esta mezcla internacional ha enriquecido tanto el juego como la identidad del equipo, aportando una variedad táctica que complementa el ADN histórico de la franquicia. También demuestra el enfoque global de los Celtics en la búsqueda de jugadores con distintas experiencias, estilos de juego y perspectivas culturales.