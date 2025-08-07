NBA: ¡Reunión de Leyendas! Carmelo Anthony será presentado en el Salón de la Fama por estas dos grandes figuras

Suscríbete a nuestros canales

Carmelo Anthony, uno de los anotadores más prolíficos en la historia de la NBA, ha anunciado su elección para la ceremonia de su inducción al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. El 6 de septiembre, Anthony será presentado por dos leyendas del baloncesto y compañeros miembros del Salón de la Fama: Allen Iverson y Dwyane Wade.

Iverson y Wade, los encargados de presentar a Carmelo

La elección de estos dos íconos no es casual y resalta las relaciones clave que definieron la carrera de Anthony. La conexión con Allen Iverson se forjó durante el tiempo que compartieron en los Denver Nuggets.

Iverson fue una figura mentora para un joven Carmelo, enseñándole lecciones cruciales sobre cómo manejar las presiones de ser una superestrella de la liga. Su estilo de juego y su mentalidad competitiva dejaron una huella duradera en Anthony, cuyo respeto por Iverson sigue siendo evidente.

Por otro lado, la selección de Dwyane Wade simboliza la camaradería y la rivalidad de una era. Wade y Anthony fueron parte de la célebre clase del draft de 2003, junto a LeBron James.

Una carrera llena de recuerdos y duelos increíbles

A lo largo de sus carreras, compitieron ferozmente el uno contra el otro, pero también construyeron una profunda amistad y un respeto mutuo. La presencia de Wade en el estrado representa el fuerte vínculo generacional de su clase de draft, un grupo que dominó la liga durante más de una década.

La ceremonia de inducción de Anthony será un momento emotivo para él y para los aficionados, quienes verán a dos de sus figuras más influyentes honrar su legado. Esta elección de presentadores no solo celebra los logros de Anthony, sino que también rinde homenaje a las relaciones y las rivalidades que le ayudaron a convertirse en el jugador que es hoy, un digno miembro del Salón de la Fama.