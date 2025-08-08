NBA: Boston Celtics tienen buenas noticias para su entrenador Joe Mazzulla (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Boston Celtics anunciaron oficialmente que su entrenador principal, Joe Mazzulla, ha firmado una extensión de contrato por varios años, consolidando así su papel como líder del equipo a largo plazo de esta histórica franquicias de la NBA. Aunque los términos del acuerdo no fueron revelados, la renovación refleja la confianza total de la organización en su proyecto.

Este entrenador de 37 años ha dirigido al equipo durante las últimas tres temporadas, y bajo su mando, los Celtics han mostrado un rendimiento notable, incluyendo temporadas regulares con más de 60 victorias y una cultura competitiva sólida. Además, el recordado campeonato de la campaña 2023-2024.

Boston Celtics sigue apostando y consolidando su proyecto

Con esta renovación de Mazulla, Boston apuesta por la continuidad y la estabilidad en el banquillo, en busca de mantenerse como uno de los principales contendientes al título en los próximos años de la NBA.

“Esto es una verdadera bendición. No estaría aquí sin mi fe, mi esposa y mis hijos. Agradecemos la colaboración con nuestros propietarios, la mentoría de Brad y el apoyo de nuestro personal. Y lo más importante, estoy agradecido por los jugadores que he podido entrenar durante las últimas tres temporadas. Tengo muchas ganas de competir por los Celtics y por la ciudad de Boston”, declaró Joe Mazzulla.

Desde su debut como entrenador principal en la temporada 2022-2023, Joe Mazzulla ha logrado consolidarse al frente de los Boston Celtics con un balance positivo. Hasta la fecha, el coach acumula un récord de 246 victorias y 182 derrotas, reflejo de la consistencia y competitividad que ha mantenido el equipo bajo su dirección.

Sin duda, este récord refuerza la decisión de la franquicia de extender su contrato, apostando a largo plazo por un técnico que ha sabido responder a las expectativas desde el primer día.