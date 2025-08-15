LVBP: Importados anunciados para la temporada 2025-26 del beisbol venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se acerca rápidamente mientras los ocho equipos participantes se alistan para lo que será el día inaugural. Uno de los aspectos más importantes de cada elenco criollo es la conformación de sus importados.

En esta ocasión vamos a realizar un repaso de cuáles han sido los foráneos anunciados para la venidera contienda de la pelota invernal venezolana. Un punto relevante para resaltar es que apenas la mitad de los conjuntos han mencionado, por lo menos, un nombre extranjero.

Leones del Caracas, Bravos de Margarita, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara han sido las cuatro gerencias más "eficientes" en estos meses de temporada baja. Ahora vamos a mencionar uno a uno los peloteros nativos de otro país que han sido contratados por las organizaciones mencionadas. Debemos recordar que el límite de este estilo de jugadores por novena es de seis (6).

Leones del Caracas y su trío de foráneos

El conjunto capitalino tiene mucho trabajo por delante y ya han empezado a conformar un equipo que puede competir y anotarse en la fiesta de enero. Por los momentos, han confirmado un total de tres jugadores importados para la 2025-26: Luis Miguel Romero (LD), Shea Spitzbarth (LD) y Beck Way (LD).

Luis Miguel Romero - Foto: LVBP

En Margarita ahora son más Bravos con sus importados

La pasada campaña fue histórica para la franquicia de los Bravos de Margarita, llegaron por primera vez a una serie final, a pesar de haber sido derrotados en seis juegos (2-4) por los crepusculares. Eso quedará en el recuerdo, pero ahora tienen entre ceja y ceja solidificar su staff de pitchers para esta próxima edición, pues ofensivamente se vieron bien.

Contarán con los extranjeros: Claudio Custodio (LD), Abdiel Saldaña (LD) y Nick Trogrlic-Iverson (LD).

Claudio Custodio - Foto: Alejandro van Schermbeek

Tigres engrosan su cuerpo de lanzadores

Los maracayeros han iniciado una reestructuración en gran magnitud, desde la gerencia y cuerpo técnico, que ahora estará comandado por el mánager Oswaldo "Ozzie" Guillén. En la parte gerencial deportiva aparece el nombre de Víctor Gárate como el hombre encargado de confeccionar una escuadra que pueda soñar con el título. Hasta ahora se han hecho con los servicios de un par de importados como: Andrew Schultz (LD) y Cory Thompson (LD).

Andrew Schultz - Foto: Cortesía

Cardenales apuesta por "La Maravilla" y dos brazos interesantes

Los vigentes campeones siguen confiando en el poderío ofensivo y la solidez con la mano enguantada de Rangel Ravelo, el cubano apodado "La Maravilla", que jugará su octava campaña con la organización. Es un gran conocedor de este torneo y sin duda será pieza clave en el intento de repetir la hazaña del campeonato. Además, José "Chato" Yépez ha conseguido la rúbrica de un par de monticulistas como Christian Cosby (LD) y Keone Kela (LD).